Фадеев о работе на «Фабрике звезд»: «Не как человек, а как ишак»

Продюсер Макс Фадеев, который работал на «Фабрике звезд-2», поностальгировал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о проекте и вспомнил, что сильно похудел из-за тяжелого графика.

«Каждую неделю нам нужно было готовить 7 новых песен, их нужно было сочинить, аранжировать, записать с артистами и свести. В спокойном режиме такой объем по одной песне делается минимум за 10 дней. А нам нужно было выдавать по одной готовой песне в день», — вспомнил продюсер.

По словам Фадеева, аранжировщик из его команды быстро покинул проект, и тогда ему пришлось работать за двоих. Фадеев рассказал, что трудился в то время «не как человек, а как ишак». За время проекта он похудел на 28 кг.

«Необъяснимым для меня образом каждый отчетный концерт рождал 2-3 хита, которые, к счастью, и артисты, и люди поют до сих пор. <...> Может, секрет — как раз спартанские условия, в которых я работал», — подытожил Фадеев.

Недавно Макс Фадеев признался, что подарил Shaman его новую песню «Мама». Он поблагодарил певца за ее исполнение и отметил, что его тронуло то, как артист ее спел.

Ранее критик объяснил, почему некоторым артистам запрещают петь вживую.