Mellstroy не заплатил 1 миллиард рублей россиянину, который выполнил его задание

Блогер Mellstroy не выплатил 1 миллиард рублей россиянину из Севастополя, который выполнил его задание. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В рамках одного из своих стримов блогер пообещал указанную сумму любому человеку, который сможет доставить его именной флаг или табличку с ником на Луну. Россиянин воспользовался сайтом NASA и обнаружил, что любой человек может бесплатно оставить табличку с именем на спутнике Земли благодаря специальной программе.

В итоге мужчина оставил заявку на размещение таблички Mellstroy Mellstroy и получил официальное подтверждение от сайта NASA. Затем он написал администратору Telegram-канала блогера и предоставил ему все доказательства. По словам мужчины, его заблокировали и перестали отвечать. Россиянин признался, что не требует миллиарда рублей за свои усилия, но ему неприятно, что такой популярный стример не стал держать свое слово.

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