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Мавзолей Ленина закроют для посетителей в выходные

Мавзолей Ленина закроют для посетителей 16 и 17 марта

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Доступ посетителей в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены закроют на грядущие выходные — 16 и 17 марта. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной службы охраны (ФСО) России, пишет РИА Новости.

«16 и 17 марта 2024 года <...> допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина <...> осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, это связано с проведением мероприятий.

Дополнительной информации и комментариев пока не приводится.

В прошлом году полиция задержала мужчину, который бросил коктейль Молотова в Мавзолей Ленина на Красной площади. Она разбилась о брусчатку и воспламенилась. Против него возбуждено административное дело по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Позже выяснилось, что он же пытался поджечь Мавзолей Ленина в мае. Это далеко не первая попытка «покушения» на Мавзолей, какими они были — в нашем материале.

Ранее в Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея.

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