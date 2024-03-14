Руслан Белый* создал в России «Большую семерку» из иноагентов

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) зарегистрировал в России фирму «Большая семерка», которая состоит из семерых иноагентов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, компания Белого является рекордсменом по количеству иноагентов в рядах соучредителей. Всего фирмой управляют семь человек: сам Белый, публицист Виталий Дымарский (признан в РФ иностранным агентом), блогер Александр Штефанов (признан в РФ иностранным агентом), экономист Владислав Жуковский (признан в РФ иностранным агентом), ведущая YouTube-канала «Популярная политика» Елена Малаховская (признана в РФ иностранным агентом), журналист Мумин Шакиров (признан иноагентом в РФ) и блогер Андрей Рудой (признан в РФ иностранным агентом). Последний является генеральным директором организации, которую основали в Нижнем Новгороде.

Сфера деятельности «Большой семерки» — работа с информацией. По словам Штефанова, фирма была создана после новых требований Минюста России ради удобства — так иноагентам проще отчитываться о своих доходах. Все совладельцы компании кроме Андрея Рудого уехали из России после начала СВО.

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