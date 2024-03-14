Клара Новикова о втором ребенке Петросяна: «Может себе позволить»

Юмористка и коллега Евгения Петросяна по передаче «Аншлаг» Клара Новикова заявила, что рада за 78-летнего артиста, который накануне стал отцом во второй раз. Ее слова передает Woman.ru.

«Я только вернулась с гастролей, увидела новость, очень обрадовалась за него и за его молодую жену. Это же здорово, что тут говорить. Евгений Ваганович может себе позволить, он обеспеченный человек и очень ответственный, конечно, он теперь подошел к этому вопросу со всей серьезностью», — призналась комикесса.

Новикова добавила, что не находится с Петросяном в близких отношениях, чтобы лично поздравлять юмориста с рождением дочери. Однако она пожелала его семье всего самого доброго и призналась, что очень рада за них.

13 марта сообщалось, что Евгений Петросян вновь стал отцом. Татьяна Брухунова рассекретила рождение второго ребенка в свой день рождения, опубликовав семейное фото в соцсетях. В 2023 году в сети появились слухи, что Брухунова вновь беременна, однако женщина их опровергла.

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

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