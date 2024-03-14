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Юмористка рассказала, почему зрители массово жалуются ее матери на шутки

Юмористка Парфенюк призналась, что люди жалуются ее матери на мат в шутках

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parfenyuk_olya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юмористка Ольга Парфенюк на шоу «Откуда ты?» рассказала, что ее матери поступают жалобы на шутки, где она матерится.

«Эти же люди, которые сами матерятся, маме скидывают мои видео, говорят: «Вот, Оля матерится», — пожаловалась Парфенюк.

Она уточнила, что ее мать расстраивается из-за таких сообщений, но тем не менее старается поддержать дочь в ее стремлении добиться успеха на юмористическом поприще.

Ольга Парфенюк начала свою карьеру в КВН. В 2014 году ее команда «Азбука» прошла в Премьер-лигу. Она также выступала в проектах «Comedy Баттл» и «Не спать!». С 2021-го артистка ведет YouTube-шоу «Женский форум», где вместе с юмористками Варварой Щербаковой, Натальей Борисовой и Александрой Муратовой обсуждает различные жизненные вопросы и шутит над ними.

Недавно артистка попала в больницу с подозрением на аппендицит. Однако диагноз не подтвердился. Артистка опубликовала кадры из больничной палаты. Она не поделилась подробностями болезни, но уточнила, что продолжит лечение дома.

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