Юмористка рассказала, почему зрители массово жалуются ее матери на шутки

Юмористка Ольга Парфенюк на шоу «Откуда ты?» рассказала, что ее матери поступают жалобы на шутки, где она матерится.

«Эти же люди, которые сами матерятся, маме скидывают мои видео, говорят: «Вот, Оля матерится», — пожаловалась Парфенюк.

Она уточнила, что ее мать расстраивается из-за таких сообщений, но тем не менее старается поддержать дочь в ее стремлении добиться успеха на юмористическом поприще.

Ольга Парфенюк начала свою карьеру в КВН. В 2014 году ее команда «Азбука» прошла в Премьер-лигу. Она также выступала в проектах «Comedy Баттл» и «Не спать!». С 2021-го артистка ведет YouTube-шоу «Женский форум», где вместе с юмористками Варварой Щербаковой, Натальей Борисовой и Александрой Муратовой обсуждает различные жизненные вопросы и шутит над ними.

Недавно артистка попала в больницу с подозрением на аппендицит. Однако диагноз не подтвердился. Артистка опубликовала кадры из больничной палаты. Она не поделилась подробностями болезни, но уточнила, что продолжит лечение дома.

Ранее Сергей Соседов назвал лучших молодых певцов России.