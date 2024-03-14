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«Путин» из Comedy Club рассказал о звонках от президента из-за неудачных шуток

Юморист Дмитрий Грачев признался, что не общался с Путиным из-за своих шуток

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Гавриил Григоров/РИА Новости/Дмитрий Грачёв/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Дмитрий Грачев, который в своих выступлениях пародирует президента России Владимира Путина, рассказал, что подвергает свои шутки самоцензуре. Об этом он заявил в интервью Александру Добровинскому.

Комик отметил, что его шутки в образе Путина не цензурируются верхними инстанциями, однако Грачев предпочитает подвергать свои скетчи самоцензуре. Он признался, что изучал выступления Владимира Путина, чтобы наиболее точно пародировать его мимику, жесты и голос.

Грачев добавил, что ему не звонили из администрации президента из-за плохой шутки. По словам комика, он выступал перед главой России всего дважды, причем в первый раз его от нервов «колотило». Грачев отметил, что Путин не использует в своей речи каких-либо характерных жестов или особо выделяющихся движений.

«У Владимира Владимировича обычные человеческие движения, которые делают все в разговоре», — отметил Грачев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев может вернуться на телевидение после длительного перерыва.

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