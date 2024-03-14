Названа причина смерти Наталии Касаткиной

Сын народной артистки РСФСР, руководителя Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной Иван Василев назвал причину ее смерти. Василева цитирует ТАСС.

По словам директора Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева, 89-летняя Касаткина умерла из-за оторвавшегося тромба.

Похороны, продолжил он, пройдут на семейном кладбище на даче в Снегирях.

«Видимо, через 3 дня, как это обычно делается», — уточнил Василев.

Прощание с Касаткиной пройдет в атриуме Большого театра.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии). С 1954 по 1976 год танцевала в Большом театре, партии Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина и многие другие она исполнила на сцене ГАБТа первой.

С 1960-х стала балетмейстером и сценаристом, работала в творческом союзе с мужем — танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым. Касаткина и Василев стали художественными руководителями Концертного ансамбля «Классический балет» в 1977 году, в 1992 году возглавили Государственный театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

Артистка умерла 14 марта.

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