Волочкова — о смерти балетмейстера Наталии Касаткиной: «таких уже не будет»

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета, артистка Наталия Касаткина, скончавшаяся в четверг, всегда ратовала за то, чтобы классический балет жил. Об этом «Газете.Ru» рассказала балерина Анастасия Волочкова. Она назвала смерть Касаткиной большой утратой для русского балета, поскольку ей на смену не придут люди такого же уровня.

«С Наталией Касаткиной у нас было связано в творчестве немало, и не только в творчестве, но и в жизни. Это великий человек, который всегда ратовал за классический балет и много прошел противодействий и в Мариинском театре, когда было написано множество писем со стороны различных структур о том, чтобы убирали какие-то постановки классические, потому что они не то, что были не нужны — они составляли большую конкуренцию тому, что вообще происходило. Она всегда ратовала за то, чтобы классический балет жил, существовал. Это очень большая утрата для русского балета, потому что сейчас, если посмотреть на ситуацию, которая происходит, когда нет звезд, нет имен, известных в мире балета, и, главное, педагогов, получается так, что мэтры великого балетного искусства уходят из жизни, а на смену им не приходят такого уровня люди. Таких уже не будет. Соболезнования всем ее близким, я буду молиться о ней», — сказала она.

По словам Волочковой, Касаткина помогла ей в сложные времена, когда балерину незаконно уволили из Большого театра, предоставив ей для шоу артистов своей труппы.

«В моем случае, я могу сказать, что Наталия Касаткина и Владимир Василев видели несправедливость, которая происходила в Большом театре, когда меня незаконно увольняли. Я уже тогда создала свое концертное шоу, был создан спектакль, он прошел в Кремлевском дворце. Это было большое шоу как раз как ответ Большому театру на все выпады в мой адрес. А я всегда и отвечала и буду отвечать на все выпады только творчеством. И Наталия Касаткина давала мне артистов своей труппы для участия в моих шоу в сложнейшие времена, когда отворачивались абсолютно все. Я очень ей за это благодарна. Я знаю, что она меня очень уважала, как и я ее», — добавила она.

14 марта стало известно, что народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета, артистка Наталия Касаткина скончалась в Москве в возрасте 89 лет. О дате и месте прощания пока неизвестно.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии). С 1954 по 1976 год танцевала в Большом театре, партии Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина и многие другие она исполнила на сцене ГАБТа первой.

С 1960-х стала балетмейстером и сценаристом, работала в творческом союзе с мужем — танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым. Касаткина и Василев стали художественными руководителями Концертного ансамбля «Классический балет» в 1977 году, в 1992 году возглавили Государственный театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

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