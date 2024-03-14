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Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о мести Пугачевой

Актер Нилов вспомнил, как Пугачева заставила звезд «Улиц разбитых фонарей» спеть в Кремле

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Кадр из сериала «Условный мент»

Актер Алексей Нилов вспомнил, как народная артистка России Алла Пугачева «отомстила» артистам из «Улиц разбитых фонарей». О мести звезды, чью песню «Позови меня с собой» актеры пели в сериале, он рассказал в передаче RTVI «Легенда».

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: «Поете мою песню?» Мы говорим: «Да, Алла Борисовна, вот так случилось». — «Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем», — рассказал он.

Актеры исполнили припев песни «Мадам Брошкина», бумажки с текстом которого им раздали на сцене.

«Она нам отомстила, молодец, очень сильно», — пошутил Нилов.

При этом, добавил Нилов, актеры не хотели петь «Позови меня с собой» на съемках из-за трагической судьбы автора песни Татьяны Снежиной, и специально исполнили песню «злобно», однако она стала хитом среди поклонников сериала.

Накануне певица Клава Кока прокомментировала скандал вокруг народной артистки России Аллы Пугачевой, которая недавно поссорилась с шансонье Стасом Михайловым.

Михайлов жестко высказался об уехавших музыкантах, а Пугачева ответила ему, что нормальные люди в Россию не вернутся.

Ранее Николай Цискаридзе высказался об отмене русской культуры.

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