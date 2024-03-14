Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета, артистка Наталия Касаткина скончалась в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощницу балетмейстера Валентину Бурьянову.

«Да, она умерла сегодня ночью», — подтвердила Бурьянова.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии). С 1954 по 1976 годы танцевала в Большом театре, партии Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина и многие другие она исполнила на сцене ГАБТа первой.

С 1960-х стала балетмейстером и сценаристом, работала в творческом союзе с мужем — танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым. Касаткина и Василев стали художественными руководителями Концертного ансамбля «Классический балет» в 1977 году, в 1992 году возглавили Государственный театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

Пока дата и место прощания с Касаткиной неизвестны.

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