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Продюсер «Уральских пельменей» рассказал, как юмористы готовятся к своим концертам

Продюсер Попов: генеральная репетиция «Уральских пельменей» занимает 6 часов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер и актер коллектива «Уральские пельмени» Александр Попов на YouTube-канале юмористов рассказал о подготовке комиков к концертам.

Он отметил, что для начала работа с творческими группами делится на несколько этапов. На первом этапе приглашенные авторы и комики проекта вместе придумывают шутки в различных локациях. Затем шоураннеры компануют шутки вместе, чтобы из них мог сложиться полноценный концерт.

«У нас, скажем так, келейная авторская работа. То есть все определенными группами в своей локации пишут», — пояснил Попов.

Когда все номера готовы, «Уральские пельмени» показывают шоу в родном Екатеринбурге, а потом снимают концерт в Москве. По словам Попова, готовое выступление юмористы репетируют три дня на специальной базе, а перед самим концертом устраивают 6-часовую генеральную репетицию.

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