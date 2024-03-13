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Елена Захарова рассказала, как привить ребенку любовь к искусству

Актриса Захарова призналась, что с детства ставит своей дочери «Лебединое озеро»

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Пресс-служба BraVo

Актриса Елена Захарова в беседе с NEWS.ru заявила, что с детства приучала свою дочь Майю к классической музыке и высокому искусству.

«Она любит танцевать, и я ей включаю, я говорю, это музыка Чайковского «Лебединое озеро» или это «Ромео и Джульетта», и она танцует. Вот так можно, если ребенок совсем маленький. А я еще, когда я читала стихи, я помню, ей даже было, там, годика четыре. Она сидела в ложе и засыпала, но все равно она засыпала под красивую музыку, под хорошие стихи», — пояснила Захарова.

19 марта на Исторической сцене Большого театра состоялось знаковое культурное мероприятие международного масштаба – VI церемония вручения музыкальной премии BraVo. В честь этого события 12 марта в ресторане Quadrum прошел торжественный гала-ужин. Одной из гостей ужина стала звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова. Для выхода на публику она предпочла облегающее черное платье с открытыми плечами. Волосы ей распустили и сделали яркий макияж с розовой помадой.

Ранее Ксения Бородина призналась, что не смогла бы встречаться с мужчиной без подарков.

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