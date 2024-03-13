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«Он бывший «масочник»: Филипп Киркоров упрекнул Батрутдинова в двуличности на телешоу

Певец Филипп Киркоров на шоу «Маска» назвал Батрутдинова засланным казачком

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель жюри шоу «Маска» Филипп Киркоров в новом выпуске усомнился в правдивости Тимура Батрутдинова, который несколько лет назад выступал на шоу в костюме Зайца.

Во время выступления участника в маске Перца юморист в очередной раз заявил, что знает истинную личность выступающего. Киркоров напрямую спросил у комика, кто скрывается под костюмом, на что Батрутдинов признался, что блефовал.

«Я думал, вы очень хороший актер, но вы — не очень хороший актер. У вас не получается блефовать», — сказал певец.

Когда на сцену вышел Кот, юморист вновь заявил, что знает истинную личность конкурсанта, но не станет ее раскрывать, так как хочет помочь выступающим. После этого Киркоров и вовсе обрушился с шуточной критикой на комика, назвав его «засланным казачком».

«Он – бывший ''масочник'', знает, что это такое, как обидно, когда тебя разгадывают. Он будет ''топить'' за них и путать нас», — резюмировал музыкант.

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