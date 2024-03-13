Продюсер описал творческие планы Полины Гагариной после паузы: «Подняла возрастной ценз»

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что Полина Гагарина не станет уходить на пенсию после творческой паузы.

«Уходить сейчас на пенсию было бы глупо. Ее концерты проходили с аншлагами. Мне кажется, наоборот, Гагарина переживает определенную трансформацию, переход на другой репертуар, может быть, переосмысливает свое творчество. Сейчас она и так подняла возрастной ценз», — подчеркнул Рудченко.

Он считает, что исполнительница хочет подготовиться к изменениям в своем творчестве и, возможно, петь для более возрастной целевой аудитории. Продюсер также выразил мнение, что за время отдыха Гагарина может написать новый альбом или анонсировать несколько совместных песен с другими артистами.

«Поиграет со звуком, ищет что-то новое. Идут творческие изменения, что-то пытается нащупать, учитывая условия текущего рынка», — уточнил Рудченко.

10 марта сообщалось, что Полина Гагарина впервые за пять лет выступила с большим концертом. Мероприятие прошло в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Перед мероприятием также состоялась пресс-конференция, на которой певица призналась в любви к Северной столице России. Артистка назвала Санкт-Петербург своим местом силы.

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