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«Под другим соусом»: Юлия Савичева оценила «Новую фабрику звезд»

Певица Юлия Савичева предположила, что «Новая фабрика звезд» понравится зрителям

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Пресс-служба Юлии Савичевой

Певица и экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Савичева в разговоре с «Петербургским дневником» оценила решение перезапустить проект.

«Пока что я сама себе наставник, активно работаю над усовершенствованием этого навыка. Пока лучше заниматься собой. Сам проект, думаю, будет успешен. Будет интересно посмотреть. Сейчас все вернулось на те круги, когда были популярны такие шоу, сериалы... Все возвращается, правда, под другим соусом», — отметила Савичева.

Исполнительница уточнила, что ее даже позвали выступить на вокальном конкурсе, что она и собирается сделать в ближайшее время.

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. После этого участники шоу отправились в дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» »Яндекс Музыки» Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

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