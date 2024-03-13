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Жена Петросяна отреагировала на слухи о второй беременности

Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к услугам суррогатной матери

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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на фоне рождения второго ребенка опровергла слухи о том, что супруги обращались к услугам суррогатной матери. Об этом сообщает kp.ru.

Подписчики супруги шоумена усомнились в том, что она самостоятельно выносила ребенка, потому что в ее социальных сетях не было фотографий во время беременности.

«В мои задачи не входит отчитываться перед незнакомым человеком. Здесь сотня подписчиков, что заметили и деликатно писали мне в директ. Если я не транслирую живот, как делаете это вы, это значит только то, что я не живу напоказ», — сказала она.

В издании уточнили, что в социальных сетях женщины все же оказались несколько фотографий «с округлившимися формами». Сама Брухунова подчеркнула, что отсутствие фотографий во время беременности в соцсетях не говорит о том, что их нет.

13 марта сообщалось, что Евгений Петросян вновь стал отцом. Татьяна Брухунова рассекретила рождение второго ребенка в свой день рождения, опубликовав семейное фото в соцсетях. В 2023 году в сети появились слухи, что Брухунова вновь беременна, однако женщина их опровергла.

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Ранее стало известно, что Петросян не стал раскрывать имя дочери.

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