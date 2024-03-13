Лолита раскрыла, поедет ли в Донбасс после «голой» вечеринки

Певица Лолита Милявская призналась, что не планирует ехать в Донбасс после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой.

Милявская объяснила, что не считает подобный поступок необходимым. Она напомнила, что уже посещала Донецк и Луганск. Как заявила звезда, ее нельзя обвинить, что туда не ездила.

По словам Лолиты, она не хочет, чтобы такие ее поездки «выглядели нарочно».

«Взяла, поехала... Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска. Говорят, нефиг тут делать. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен», — поделилась певица.

При этом Милявская не осудила поездку коллеги Филиппа Киркорова в Горловку. Артистка заявила, что гордится и восхищается им.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Лолита пошутила, что откроет ИП для стрижки кустов коллег.