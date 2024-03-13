Ведущая солистка Большого театра развеяла миф о балеринах

Балерина Кристина Кретова призналась в беседе с Hello!, что не придерживается никаких диет.

Кретова отметила, что вокруг ее профессии сформировалось заблуждение, что балерины постоянно сидят на диете, однако это не так. Артистка объяснила, что из-за большой физической нагрузки она и ее коллеги могут позволить себе все, но в умеренных количествах.

«Я могу спокойно съесть и пирожок, и пирожное, и конфету, но стараюсь это делать не больше одного раза в день. Для того, чтобы не было таких срывов, когда долго-долго чего-то не ешь. И для того, чтобы порадовать свой организм и свой ум», — поделилась балерина.

Кристина Кретова начала свою карьеру в 2002 году в театре «Кремлевский балет», с 2010 года она танцевала в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. А в 2011 году стала ведущей солисткой Большого театра.

В 2007 году артистка участвовала в Международном фестивале классического балета имени Рудольфа Нуреева в Казани. Она выступала на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета и Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Ранее Ксения Бородина осудила экстремальные способы похудения.