Названа дата выхода фильма Бекмамбетова со звездой «Стражей галактики»

Студия Amazon MGM выпустит фантастический триллер Тимура Бекмамбетова «Милосердие» 15 августа 2025 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм расскажет про детектива, которого обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать собственную невиновность. Действие «Милосердия» развивается в недалеком будущем. Главные роли сыграли Крис Пратт («Стражи галактики») и Ребекка Фергюсон («Дюна: Часть вторая»). Это вторая совместная работа Бекмамбетова и Пратта — актер снимался в голливудском дебюте постановщика «Особо опасен» (2008).

Продюсером фильма выступил Чарльз Ровен, получивший премию «Оскар» за картину «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Недавно стало известно, что Нолан приступил к работе над сценарием нового фильма. На данный момент детали следующего проекта кинематографиста держатся в секрете. Издание Variety заявило, что следующим фильмом постановщика может стать ремейк сериала «Заключенный» о британском агенте, который ушел со службы в «деревню».

До этого постановщик признавался, что его новая картина будет масштабной. По словам Нолана, его тянет работать над подобными фильмами.

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