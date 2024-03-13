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Названа дата выхода фильма Бекмамбетова со звездой «Стражей галактики»

Фильм «Милосердие» Бекмамбетова с Крисом Праттом выйдет 15 августа 2025 года

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Global Look Press

Студия Amazon MGM выпустит фантастический триллер Тимура Бекмамбетова «Милосердие» 15 августа 2025 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм расскажет про детектива, которого обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать собственную невиновность. Действие «Милосердия» развивается в недалеком будущем. Главные роли сыграли Крис Пратт («Стражи галактики») и Ребекка Фергюсон («Дюна: Часть вторая»). Это вторая совместная работа Бекмамбетова и Пратта — актер снимался в голливудском дебюте постановщика «Особо опасен» (2008).

Продюсером фильма выступил Чарльз Ровен, получивший премию «Оскар» за картину «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Недавно стало известно, что Нолан приступил к работе над сценарием нового фильма. На данный момент детали следующего проекта кинематографиста держатся в секрете. Издание Variety заявило, что следующим фильмом постановщика может стать ремейк сериала «Заключенный» о британском агенте, который ушел со службы в «деревню».

До этого постановщик признавался, что его новая картина будет масштабной. По словам Нолана, его тянет работать над подобными фильмами.

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