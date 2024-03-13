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Бородин об отъезде Орбакайте в США: «Как в воду глядел»

Активист Бородин похвастался, что Орбакайте уехала из России из-за него

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что двигался в правильном направлении, критикуя певицу Кристину Орбакайте, так как отъездом из России артистка «показала свою сущность».

«Орбакайте реально будет выступать в США в ближайшее время, как в воду глядел. Я всегда говорил и говорю, что мы их действия видим на 10 шагов вперед», — написал активист.

Бородин считает, что Орбакайте и «все семейство Пугачевых» зарабатывало лишь деньги в России, а страной номер один они считают другие страны. Он заявил, что действия Орбакайте показали, что работа активистов была проделана «не просто так».

«Они все предсказуемы, если завтра запретить Киркорова в России полностью, поверьте, возможно, он как Пугачева убежит из страны. Эта публика нам уже ясна. Козловский тоже говорил, что он патриот России», — подытожил общественник.

12 марта сообщалось, что после отмены выступления в Кремле Кристина Орбакайте выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Концерт пройдет 20 апреля, в рамках шоу Орбакайте исполнит свои хиты.

Ранее стало известно, что Ургант вернулся в кино после трехлетнего перерыва.

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