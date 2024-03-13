Мать Тимати рассказала об особенности внучки: «Казалось легким отклонением»

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова призналась, что после рождения внучки Алисы в полной мере ощутила, каково воспитывать высокочувствительного ребенка. Своими мыслями женщина поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У этих детей разные темпераменты, но они чрезвычайно чувствительны к эмоциональной и физической среде. <...> Чаще всего они метеозависимы, остро реагируют на холод или жару, предпочитают широкую и удобную одежду…» — рассказала Юнусова.

По словам матери Тимати, она впервые столкнулась с высокочувствительным ребенком, когда родился сын ее племянницы. Юнусова заявила, что тогда восприняла его «необычное» поведение как баловство, а затем посчитала легким отклонением от нормы.

«ВЧ-дети очень внимательные, они замечают любые перемены, поэтому с ними надо быть предельно честными, чтобы не потерять доверие», — отметила женщина.

От модели Анастасии Решетовой у Тимати подрастает четырехлетний сын Ратмир. Пара рассталась в 2020 году. Зимой следующего года появились слухи, что рэпер Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой. В конце апреля 2022-го влюбленные впервые вместе вышли в свет.

Ранее Билан опроверг информацию, что помощница ждет от него ребенка.