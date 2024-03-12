Экс-солистка «ВИА Гры» поборется за сердце звезды «Битвы экстрасенсов»

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Экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская стала участницей шоу «Невеста. Экстра любовь» — передачи в формате «Холостяка», где за сердце главного героя экстрасенса Константина Гецати поборются 26 претенденток. Об этом сообщает «СтарХит».

Меганская уже познакомилась с Гецати, и экстрасенс заключил, что певица действительно хочет найти свою любовь.

По словам самой звезды, опыт работы в женском коллективе должен помочь ей адаптироваться среди других конкуренток.

Меганская стала солисткой «ВИА Гры» в 2018 году, когда группу покинула Миша Романова. Она провела с группой три года, а позже занялась сольной карьерой.

О том, что звезда шоу «Битва Экстрасенсов» Константин Гецати станет главным героем нового шоу в формате «Холостяка», стало известно в январе.

Премьера шоу «Невеста. Экстра любовь» состоится на ТНТ 23 марта.

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