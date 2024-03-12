Названы наследники звезды «Друзей» Мэттью Перри

Представители актера Мэттью Перри (1969-2023) назвали его наследников, указанных в завещании звезды сериала «Друзья». Об этом сообщает Page Six.

Распорядительницами своего трастового фонда он, как выяснилось, еще в 2009 году назначил Лизу Фергюсон и продюсерку Робин Рузан (последняя отказалась от этих полномочий).

Объем фонда составляет $1 млн, и на получение средств из него могут рассчитывать отец актера Джон Перри, его мать Сюзанна Моррисон и сестра Кейтлин Моррисон, а также бывшая девушка — волейболистка Рейчел Данн. С Данн Перри начал встречаться после завершения съемок в «Друзьях» и провел два года, а также планировал создать семью. Отдельно в завещании указано, что если бы у Перри были дети, они не могли бы претендовать на наследство.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года. Ему было 54 года. Его нашли в джакузи собственного дома.

Накануне фанаты Мэттью Перри попали под удар криптомошенников.

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