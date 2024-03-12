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Качер объяснил, зачем пристал к Самбурской на «Маске»: «Сама гладила»

Певец Артем Качер заявил, что подыграл приставшей к нему Самбурской на «Маске»

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Телеканал «НТВ»

Певец Артем Качер, скрывавшийся в костюме Акулы на шоу «Маска», рассказал, что приставал к Настасье Самбурской в образе Мотылька по инициативе самой артистки. Его слова передает «СтарХит».

«Мы с Мотыльком стояли рядом, он был в игривом настроении — поглаживал сзади мой плавник, пытался разглядеть, кто в костюме. Я решил подыграть. Ничего личного в этом не было, моя Акула была галантным персонажем», — признался артист.

6 марта актриса и шансонье Настасья Самбурская покинула шоу «Маска». Председатель жюри Филипп Киркоров назвал звезду «Универа» роскошной женщиной и даже признался ей в теплых чувствах. Во время шоу, отмечает «СтарХит», Самбурская назвала Качера «наглецом» и возмутилась, что певец тронул ее за грудь.

Артем Качер стал четвертым артистом, снявшим свою маску на проекте. При этом судьи не смогли угадать, кто скрывался в образе Акулы: жюри предполагали, что это могли быть Джиган, Стас Костюшкин или Natan. Качер признался, что не хотел уходить из шоу, заявив, что не успел «разогнаться».

Ранее актер Сергей Селин заявил, что после попытки бросить курить потолстел на 16 кг.

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