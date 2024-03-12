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Вышел первый ситком по сценарию нейросети со звездой «Ворониных»

СТС показал первый сериал по сценарию нейросети «Сидоровы» с Георгием Дроновым

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Пресс-служба СТС

На платформе VK Видео вышел первый сериал по сценарию нейросети «Сидоровы», который создавался из популярных сериалов телеканала СТС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

«Нейросеть достаточно юна, чтобы не ощущалась разница, но то, что мы сделали, конечно, смелый эксперимент», — заявил звезда «Ворониных» Георгий Дронов.

Шоу расскажет о жизни обычной семьи Сидоровых, члены которой вдруг понимают, что не могут покинуть пределы квартиры и что вокруг звучит закадровый смех. Глава семейства осознает, что он — герой сериала, и пытается покинуть ситком.

Для создания сценария шоу авторы нейросети A.I. TV Script Generator Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий загрузили в нейросеть популярные сериалы СТС: «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». На основе этих сериалов нейросеть научилась прописывать героев, место действия, время и реплики.

В сериале играют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин и другие. Режиссерское кресло занял Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»).

Ранее звезда «Импровизаторов» рассказал о главном страхе в карьере.

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