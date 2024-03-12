Вышел первый ситком по сценарию нейросети со звездой «Ворониных»

На платформе VK Видео вышел первый сериал по сценарию нейросети «Сидоровы», который создавался из популярных сериалов телеканала СТС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

«Нейросеть достаточно юна, чтобы не ощущалась разница, но то, что мы сделали, конечно, смелый эксперимент», — заявил звезда «Ворониных» Георгий Дронов.

Шоу расскажет о жизни обычной семьи Сидоровых, члены которой вдруг понимают, что не могут покинуть пределы квартиры и что вокруг звучит закадровый смех. Глава семейства осознает, что он — герой сериала, и пытается покинуть ситком.

Для создания сценария шоу авторы нейросети A.I. TV Script Generator Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий загрузили в нейросеть популярные сериалы СТС: «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». На основе этих сериалов нейросеть научилась прописывать героев, место действия, время и реплики.

В сериале играют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин и другие. Режиссерское кресло занял Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»).

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