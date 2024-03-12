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Тарасов и Костенко до сих пор не дали имя новорожденному сыну

Блогер Тарасов заявил, что не выбрал имя для новорожденного сына

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tarasov23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и футболист Дмитрий Тарасов рассказал в YouTube-блоге «Семья Тарасовым», что он и его жена Анастасия Костенко до сих пор не выбрали имя новорожденному сыну.

Малыш появился на свет 15 февраля. Тарасов и Костенко признались, что все еще думают, как назвать сына.

«Многие пишут: «Ярослав», но мы еще не выбрали», — отметил футболист.

Тарасов уточнил, что у них есть несколько вариантов для имени. К примеру, они думают назвать малыша в честь отца. Также спортсмен заявил, что хочет от жены еще одного ребенка.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее бывший муж Бузовой рассказал о прогоревшем бизнесе.

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