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Звезда «Женского стендапа» пожаловалась на переработки

Юмористка Ирина Мягкова заявила, что устала от концертов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юмористка Ирина Мягкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ближайшее время не планирует часто гастролировать с концертами.

Мягкова объяснила, что переработала в 2023 году. Она путешествовала по России со своим новым концертом и развивала YouTube-канал. Артистка рассказала, что вместо отпуска продолжала выступать и снимать ролики для блога. Из-за этого она очень сильно устала.

Мягкова отметила, что пока утвердила только три концерта с ее участием в составе «Женского стендапа». Они пройдут в Москве, Нижнем Новгороде и Владимире.

«Я не люблю делать что-то плохо или средне. Я люблю делать дело хорошо. А лучше отлично и великолепно, так что пока мне нужно сильно отдохнуть и искренне захотеть снова выступать и что-то доносить до людей», — поделилась комикесса.

Мягкова стала известна после победы в шоу Comedy Баттл. В 2020 году юмористка совместно с коллегой Зоей Яровицыной создала шоу «Женский Stand-Up» на телеканале ТНТ. Артистка также выступила креативным продюсером и ведущей программы.

Ранее звезда «Женского стендапа» назвала тварью бывшего возлюбленного.

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