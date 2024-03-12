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Полина Гагарина объявила о перерыве в карьере: «На пенсию»

Певица Гагарина заявила, что возьмет паузу в карьере после концерта в «Лужниках»

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Полина Гагарина призналась, что ее концерт в «Лужниках» станет последним, а после артистка планирует выступать не только меньше, но и в другом формате. Ее слова передает kp.ru.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — заявила исполнительница.

Гагарина отметила, что подготовила послание своим фанатам, которое артистка собирается произнести 29 июня 2024 года в «Лужниках».

10 марта сообщалось, что Полина Гагарина впервые за пять лет выступила с большим концертом. Мероприятие прошло в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Перед мероприятием также состоялась пресс-конференция, на которой певица призналась в любви к Северной столице России. Артистка назвала Санкт-Петербург своим местом силы.

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

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