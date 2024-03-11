В Кремлевском дворце объяснили отмену выступления Орбакайте

Информация об отмене выступления российской певицы Кристины Орбакайте в Кремле в последний момент не соответствует действительности, так как артистка и не заявлялась в программе шоу. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский в комментарии изданию «Абзац».

«Кристина Орбакайте изначально там не была заявлена», — отметил он, при этом указав на то, что сборные концерты — это творческий процесс, во время которого между режиссером, организатором и телеканалом «могут разойтись представления о том, как должен выглядеть конечный продукт».

При этом Ярошевский согласился, что для подобных мероприятий вполне естественно, когда одни артисты исчезают из программы, а другие добавляются вместо них.

«Большинство организаторов в афишах на такие концерты даже ставят сносочки о том, что возможны изменения в программе», — резюмировал представитель концертной площадки.

9 марта появилась неофициальная информация, что в Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте. По данным издания mk.ru, певица должна была исполнить композицию «Просто любить тебя».

52-летняя Орбакайте — старшая дочь певицы, народной артистки СССР Аллы Пугачевой и артиста эстрадно-циркового жанра, режиссера Миколаса Орбакаса.

Ранее стало известно, по чьей просьбе отменили концерт Орбакайте в Кремле.