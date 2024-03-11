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Садальский вспомнил, как Русланова выкинула Ахеджакову в окно

Актер Садальский: Русланова и Ахеджакова подрались на съемках «Небеса обетованные»

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Нина Русланова/Russian Look/Global Look Press

Актер Стас Садальский заявил в беседе с Prozvezd, что артистки Нина Русланова и Лия Ахеджакова подрались на съемках фильма Эльдара Рязанова «Небеса обетованные».

По словам Садальского, конфликт произошел из-за того, что Ахеджаковой не нравилась игра Руслановой. Артистка посчитала, что коллега слишком громко кричит в сцене. Она сделала замечание артистке и режиссеру, но те ее проигнорировали. Во время одного из дублей, как заявил Садальский, Ахеджакова сняла с Руслановой шляпку и ударила ее по голове.

«(Ахеджакова) ударила по башке и прокричала: «Да замолчи ты!» Нинка, побагровев, схватила Лию за грудки, подняла и вышвырнула прямо в окно. Стекла — вдрызг, шум, гам. Благо мы сидели на первом этаже. Съемка, разумеется, прервалась», — вспомнил актер.

Садальский заявил, что после этого случая Рязанов больше не приглашал Русланову в свои проекты. Как отметил актер, позже в личном разговоре с ним режиссер сказал, что прощает артистку.

Садальский добавил, что сама Русланова объясняла такое поведение своим характером.

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