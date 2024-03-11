Представитель Соколова отрицает дебош звезды «Уральских пельменей»

Представитель Дмитрия Соколова Влад Москалев заявил в беседе с RT, что участник «Уральских пельменей» не участвовал в дебоше.

По словам Москалева, с подростками поругался человек в маске хорошего качества. Он уверил, что такое поведение не свойственно юмористу.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы он матерился?.. Дети устроили провокацию. Вы же знаете подростков, это хайп. Сняли и тут же в сеть выложили», — заявил Москалев.

11 марта Telegram-канал Shot сообщил, что Соколов едва не подрался с компанией подростков после отдыха в популярном местном баре. По данным издания, в районе станции «Геологическая» у шоумена начался конфликт с подростками, которые, как они сами утверждают, шли мимо и просто захотели снять комика на видео.

Сам Соколов не отрицает, что там присутствовал. Он заявлял, что парни сказали что-то неприятное некой девушке. В ролике, попавшем в сеть, видно, что актер угрожающе идет на одного из них со словами. Подростки попросили сопровождающих юмориста людей «убрать» его и не вырывать их телефон.

Ранее в Екатеринбурге начнут проверку из-за дебоша звезды «Уральских пельменей».