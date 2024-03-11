«Сильна память»: Сергей Селин объяснил слова Максима Галкина* и Артура Смольянинова** о России

Актер Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал aif.ru, почему Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) активно критикуют Россию.

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все свое. Только с тех пор все поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память. Некоторым людям, похоже, по-прежнему проще ругать свою родную страну, чем начать наконец-то уже гордиться ею», — вздохнул Селин.

Он считает, что Галкин, Смольянинов и их ровесники привыкли критиковать Россию, так как они выросли в эпоху, когда было модно превозносить все американское и ругать все русское. По мнению Селина, те времена уже давно прошли, сейчас Россия выбралась из кризиса и показывает достойные результаты на мировой арене. Артист убежден, что эмигрировавшие звезды ругают страну по привычке.

«Бывает так, кто-то кому-то прищемил хвост. Мы им наступили на любимую мозоль. И вот теперь эти люди кричат: «Ах, как же, моя же мозоль! Она самая мозолистая из всех мозолей в мире!» — резюмировал Селин.

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