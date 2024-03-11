Любовь Успенская не явилась на слушание суда в деле против Филиппа Киркорова

Адвокат Александр Добровинский рассказал «Газете.Ru», что певица Любовь Успенская не явилась на слушание суда по делу против Филиппа Киркорова.

«Мы с коллегой прибыли в замоскворецкий суд в назначенное время, в то же время противная сторона не явилась вовсе. По забывчивости или из-за страха — не знаю. Повторная беседа будет назначена на середину апреля», — уточнил Добровинский.

Вместе с этим правозащитник указал, что сторона Успенской не предлагала мирно решить вопрос или хотя бы извиниться. Добровинский прокомментировал поведение певицы словами: «Чисто по-американски».

Филипп Киркоров потребовал от Любови Успенской моральной компенсации в размере десяти миллионов рублей и выплаты судебных расходов после ее интервью блогерше Алене Жигаловой, в котором певца назвали «женоненавистником». В иске также фигурируют «Дзен.Платформа» и социальная сеть «ВКонтакте», на ресурсах которых размещено интервью.

Добровинский рассказывал, что многомиллионный иск был подан еще 13 декабря. Он уточнил, что попыток досудебного урегулирования конфликта или намеков на мировое соглашение между артистами не было.

Ранее Егор Крид признался, что больше не хочет быть наставником «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов).