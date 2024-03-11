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«Выбираю любить себя»: Вера Брежнева о разводе

Певица Вера Брежнева рассказала, что не расклеилась после развода с Меладзе

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ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Украинская певица Вера Брежнева рассказала о своих переживаниях после развода с композитором Константином Меладзе. Новое интервью со звездой опубликовано на YouTube-канале казахстанской журналистки Динары Сатжан.

По словам Брежневой, она решила не оставаться в состоянии жертвы.

«Я выбираю любить себя и идти вперед. Иногда даже вопреки», — рассказала она.

Она отметила, что многие ждали о нее того, что певица расклеится и будет слабой, однако этого не произошло. Певица подчеркнула, что главное — и быть у себя на первом месте, и дать себе возможность отгоревать произошедшее.

«Но тут самое главное не задерживаться в этом состоянии. Потому что состояние жертвы — это деградация», — не сомневается она.

Накануне Вера Брежнева показала, как сейчас выглядят ее дочери. На фото девочки Соня и Сара позировали в белых свитерах, обнимая друг друга. Волосы им завязали в низкие хвостики и добавили черные бархатные банты.

Ранее Константин Богомолов назвал причины ставить советские пьесы.

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