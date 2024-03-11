Исполнители из Африки и Европы получат премию BraVo

Исполнители из государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Европы получат награды на VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo. Об этом сообщает RMG.

Церемония пройдет 19 марта 2024 в Большом театре.

«Сегодня, несмотря ни на какие препятствия, Премия BraVo доказывает, что искусство стирает все границы – на одной сцене звучат инструменты разных народов, представляющие различные музыкальные эпохи и культуры. Организаторы Премии BraVo из года в год стремятся представить столичным зрителям не только известных исполнителей классической и популярной музыки, но и познакомить публику с уникальным, самобытным национальным музыкальным искусством, отдавая дань уважения многовековым культурным традициям стран-партнеров», — рассказали организаторы.

Свое участие в гала-концерте подтвердили никогда ранее не выступавшие в России артисты: виртуоз игры на ситаре из Индии Саманвайя Саркар, иранский музыкант Али Гамсари, оперная певица из Объединенных Арабских Эмиратов Фатима Аль-Хашми, «богиня бамбуковой флейты» из Китая Тан Цзюньцяо и другие музыканты.

Почетными гостями шоу станут двукратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, балерина Светлана Захарова и сопрано Ольга Перетятько.

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