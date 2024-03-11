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Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в метро

Шоумен Дмитрий Соколов едва не подрался с компанией подростков в Екатеринбурге

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Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказали очевидцы, 58-летний Соколов едва не подрался с компанией подростков после отдыха в популярном местном баре.

По данным издания, в районе станции «Геологическая» у шоумена начался конфликт с подростками, которые, как они сами утверждают, шли мимо и просто захотели снять комика на видео.

Сам Соколов утверждает, что парни сказали что-то неприятное некой девушке. В ролике, попавшем в сеть, видно, что актер угрожающе идет на одного из них со словами. Подростки попросили сопровождающих юмориста людей «убрать» его и не вырывать их телефон.

Друг Соколова утверждает, что молодые екатеринбуржцы могли сами намеренно спровоцировать актера.

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