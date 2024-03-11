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Мошенники обманули российского режиссера при оформлении визы в США

Мошенники обманули режиссера Дегтяря при оформлении визы в США

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мошенники обманули режиссера-документалиста, бывшего ведущего программы «Вести» Михаила Дегтяря при оформлении визы в США. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

Режиссер обратился в полицию и сообщил, что в конце февраля начал изучать информацию об оформлении визы в одном из Telegram-каналов. В комментариях под одним из постов он познакомился с мужчиной по имени Сергей, который предложил ему свою помощь в процедуре составления анкеты для визы за денежное вознаграждение. Дегтярь согласился и перевел незнакомцу нужную сумму, после чего тот перестал отвечать на звонки и сообщения.

«69-летний заявитель сообщил, что договорился об услуге оформления анкеты на визу США, но помощь ему до сих пор не предоставили, а деньги не вернули. Ущерб составляет 9 тыс. рублей. Проводится проверка», — сообщил источник.

Михаил Дегтярь — известный советский и российский телерепортер, режиссер документального и игрового кино. Он являлся руководителем студии «Репортер» и продюсером кинокомпании «Телесто», а также входит в состав Союза кинематографистов России и Союза российских писателей. С 2023 года он находится на пенсии. У режиссера есть звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан.

До этого сообщалось, что актер Александр Воеводин стал жертвой мошенника, который заявил, что артисту нужно срочно поменять SIM-карту. Злоумышленник также спросил про банковские счета актера и установил на его телефон приложение оператора связи. Позже артист связался с оператором банка, где у него находятся счета. Как оказалось, у Воеводина списали 250 тысяч рублей.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенников с «платным лечением».

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