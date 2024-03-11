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BadComedian объяснил, почему фильм «Барби» не стал лучшим на «Оскаре»

BadComedian заявил, что «Оппенгеймер» взял 7 «Оскаров» из-за отсутствия конкурентов

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Mike Blake/Reuters

Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) заявил «Газете.Ru», что фильм «Оппенгеймер» получил семь статуэток премии «Оскар» из-за отсутствия конкуренции. Он отметил, что картина режиссера Кристофера Нолана была самой «оскароориентированной», а другие фильмы не получили столько внимания.

«В этом году сложно с «Оскаром» в том плане, что, по-моему, кроме «Оппенгеймера», альтернатив не очень много было. Безусловно, был фильм с Эммой Стоун («Бедные-несчастные». — «Газета.Ru»), но, мне кажется, он не так громко прогремел, как «Оппенгеймер», не такое внимание к нему было приковано. И заслуженно-незаслуженно — вопрос спорный, но то, что [«Оппенгеймер»] самый оскароориентированный фильм — это точно. Дело в том, что у «Оппенгеймера», по сути, конкуренции не было, и он все выхватил», — сказал кинокритик.

По словам Баженова, нашумевший фильм «Барби», получивший статуэтку только за лучшую песню, не мог стать лучшим фильмом из-за своей несерьезности и плохого сценария. Кинокритик подчеркнул, что в этом году церемония прошла «бодрее», чем в прошлом.

«Из событий, которые удивили, — фильм «Годзилла: Минус один» получил лучшие визуальные эффекты. У фильма бюджет 15 млн, и это очень хороший, удивительный случай для «Оскара», что такой фильм, не голливудский, не крупный, не мега-блокбастер, получает [приз] за лучшие визуальные эффекты. Это порадовало. Я не очень понимаю, за что «Барби» вообще можно дать много «Оскаров». Там костюмы — да, сценарий, как мне кажется, там плох, актерская игра… Но это не серьезное кино. А «Оскар» — это премия абсолютно не развлекательная, она действительно серьезная. Поэтому давать «Барби» было бы странно просто для самого образа «Оскара». Безусловно, церемония проводится весело, там и [Райан] Гослинг может выступить, и голым Джон Сина выйти, но номинанты обычно презентуют себя как серьезные картины, без каких-либо шуток. Неудивительно, что «Барби» ничего не получила. В остальном, сама церемония была интереснее, чем в прошлом году. Ее смотреть было веселее, она прошла бодрее», — добавил он.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар». Фильм «Оппенгеймер» получил статуэтки сразу в семи номинациях: за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший), лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Кристофера Нолана после восьми номинаций).

Лучшей актрисой в этом году признана Эмма Стоун, сыгравшая в черной комедии «Бедные-несчастные». Картина также забрала статуэтки за лучший дизайн костюмов, лучшие грим и прически и лучшее художественное оформление.

Два «Оскара» получила картина «Зона интересов» — она стала лучшим фильмом на иностранном языке, а еще получила награду за лучший звук. Лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф за картину «Оставленные». Лучшим документальным полнометражным фильмом признан «20 дней в Мариуполе», лучшим анимационным полнометражным фильмом — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения», лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво».

В свою очередь, номинированная на восемь категорий «Барби» получила премию только за лучшую песню в исполнении Билли Айлиш.

Ранее Трамп раскритиковал церемонию премии «Оскар» из-за политических причин.

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