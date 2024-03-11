Билли Айлиш завоевала «Оскар»

В номинации «Лучшая песня — 2024» на церемонии «Оскар» выиграла американская исполнительница Билли Айлиш с песней «What Was I Made For?» к фильму «Барби». Трансляцию этого события вел телеканал ABC.

Айлиш завоевала второй «Оскар» в своей карьере. В 2022 году она завоевала награду в этой премии с композицией «No Time To Die» для фильма о Джеймсе Бонде.

Сообщалось, что в номинации «Лучшая режиссура» на премии «Оскар» победил режиссер Кристофер Нолан.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал церемонию вручения премии «Оскар» несправедливой и политкорректным шоу.

Лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023) получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Американка Эмма Стоун получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», сыгравшая в картине «Бедные-несчастные» (Poor Things, 2023).

Ранее сообщалось, что украинский фильм получил «Оскар» как лучший документальный фильм.