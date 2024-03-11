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Кристофер Нолан выиграл в номинации «Лучшая режиссура»

Режиссер Кристофер Нолан получил «Оскар» за работу над фильмом «Оппенгеймер»

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Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

В номинации «Лучшая режиссура» на премии «Оскар» победил режиссер Кристофер Нолан. Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.

Его драма «Оппенгеймер» стала триумфатором церемонии вручения «Оскара», завоевав семь наград. Лента повествует о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм признали триумфатором 96-й церемонии вручения премии «Оскар», за победы сразу в семи номинациях.

За роль в картине ирландец Киллиан Мерфи получил «Оскар», как лучший актер. Американец Роберт Дауни — младший был удостоен кинопремии в категории «Лучшая мужская роль второго плана» также за роль в «Оппенгеймере». Музыку к фильму Людвига Йоранссона признали лучшим саундтреком. Кроме того, «Оппенгеймер» отметили в категориях «Лучший монтаж» и «Операторская работа».

До этого актриса Давайн Джой Рэндольф завоевала премию как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Оставленные» (Holdovers, 2023).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее 54-летняя Кейт Бланшетт повторила на показе образ с «Оскара».

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