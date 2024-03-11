Кинодрама о создателе атомной бомбы США получила «Оскар» как лучший фильм

Биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023) о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.

По мнению жюри, эта картина стала лучшей и 10 фильмов-номинантов. В их числе картины «Анатомия падения» (Anatomie d'une chute, 2023), «Барби» (Barbie, 2023), «Прошлые жизни» (Past Lives, 2023), «Оставленные» (The Holdovers, 2023), «Маэстро» (Maestro, 2023), «Бедные-несчастные» (Poor Things, 2023), «Зона интересов» (The Zone of Interest, 2023), «Американское чтиво» (American Fiction, 2023).

Всего ленте досталось семь статуэток. Так, ирландец Киллиан Мерфи получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Оппенгеймер».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии.

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