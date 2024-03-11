Премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Киллиан Мерфи

Ирландец Киллиан Мерфи получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023). Трансляцию церемонии ведет телекомпания ABC.

За золотую статуэтку боролись еще четыре его коллеги — Брэдли Купер («Маэстро», Maestro, 2023), Джеффри Райт («Американское чтиво», American Fiction, 2023), Колман Доминго («Растин», Rustin, 2023) и Пол Джаматти («Оставленные», The Holdovers, 2023).

Накануне Киллиан Мерфи был удостоен за эту роль кинопремии «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG). Критики высоко оценили его работу над фильмом «Оппенгеймер», который повествует о жизни руководителя секретных разработок ядерного оружия в США в годы Второй мировой войны. В картине также снимались такие звезды, как Эмили Блант, Мэтт Деймон, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.

До этого была названа актриса, получившая «Оскар» за роль второго плана.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее 54-летняя Кейт Бланшетт повторила на показе образ с «Оскара».