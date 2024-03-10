Вдова Жванецкого рассказала об отношениях сатирика с Пугачевой

Вдова Михаила Жванецкого Наталья призналась в интервью изданию «Вокруг ТВ», что певица Алла Пугачева действовала на сатирика странным образом.

По словам Жванецкой, Пугачева производила не оглушительное впечатление на писателя. Как отметила вдова, Жванецкий считал артистку одной из умных женщин. Наталья отметила, что неоднократно сталкивалась с певицей.

«Она была прекрасна, она была умна, и там было что-то большее, чем ум, чем-то энергетическим она обладала, мне так кажется», — поделилась Жванецкая.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

7 марта 2024 года депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она «не могла больше получать деньги из России».

В тот же день активисты «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с аналогичной просьбой. Общественники заявили, что артистка не раз высказывала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала СВО.

Ранее Садальский заступился за Пугачеву после просьб признать ее иноагентом.