Лариса Долина отказалась от зарубежных брендов: «Не нужны заграничные тряпки»

Певица Лариса Долина в рамках шоу «Ты не поверишь» на НТВ призналась, что отказалась от одежды зарубежных брендов в пользу российского производителя.

«Я теперь только в российское одеваюсь. Я это абсолютно искренне говорю. У меня гардероб полон российскими дизайнерами. Это касается и обуви, и одежды. Мне не нужны заграничные тряпки», — заявила Долина.

Дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли добавила, что ее мать также отказалась от итальянских стилистов в пользу специалистов из России. Она призналась, что выступала на Неделе моды в Москве за небольшой гонорар, однако отметила, что любая женщина была бы рада оказаться на подиуме в 50 лет.

«По-моему, каждая женщина хочет быть на моем месте. Это потрясающе, я так благодарна. Я впервые выхожу на подиум, мне 50 лет», — сказала Ривелли.

Самым обсуждаемым событием Московской недели моды стал выход Ларисы Долиной на подиум на показе дизайнера Джемала Махмудова, который давно одевает певицу и многих ее коллег. Артистка появилась из-за кулис в облегающем черном комплекте из корсета и брюк, богато инкрустированных осколками зеркал. Поверх была пышная накидка цвета российского флага.

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