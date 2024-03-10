В Москве госпитализировали сына Анфисы Чеховой

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее сына Соломона госпитализировали в Москве.

Чехова рассказала, что сын отравился суши в дорогом столичном ресторане. Мальчику пришлось вызвать «скорую». Она опубликовала кадры Соломона под капельницей.

«Будьте осторожней с сушами даже в дорогих ресторанах», — отметила телеведущая.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

В январе 2024 года Чехова призналась, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отметила, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса. Известно, что ее партнер — иностранец.

Чехова рассказала, что у нее лучше складываются романы с людьми с «немножко другим менталитетом». В феврале телеведущая уточнила, что не имеет никаких претензий к русским мужчинам. По словам артистки, у нее такая «карма».

Ранее Анатолий Васильев опроверг сообщения о госпитализации.