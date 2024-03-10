Татьяна Тарасова оценила судейство Безрукова, которого освистали за критику Алиева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с РИА «Новости» поддержала Сергея Безрукова, которого освистали за критику выступления фигуриста Дмитрия Алиева.

«То, что в состав жюри был приглашен актер Сергей Безруков, говорит о силе нашего спорта. Его любят все, очень уважительно к нему относятся и к нам приходят самые выдающиеся ценители искусства. Зрители негативно оценили его замечания в адрес Алиева? Я считаю, что каждое высказанное членом жюри мнение имеет под собой основу», — заявила Тарасова.

Алиев выступал во втором отделении и исполнил свой номер под песню барда Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Зрителям понравилось выступление фигуриста, однако свое слово взял Безруков, который состоит в коллегии жюри мероприятия. Актер назвал спортсмена «большим мастером», но выступление раскритиковал.

По мнению звезды «Бригады», Алиев выступал в образе «алкоголика», а сам номер должен был быть более драматичным. В ответ на это трибуны стали громко свистеть в знак неодобрения, заглушая слова артиста.

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