В Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте в последний момент

В Кремлевском дворце отменили выступление певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщает mk.ru.

Орбакайте должна была исполнить свой хит «Просто любить тебя» на праздничном концерте в Кремлевском дворце, который прошел 8 марта.

По данным mk.ru, певица должна была выйти на сцену после Ирины Александровой и Игоря Крутого. Источник издания заявил, что имя артистки числилось в программе «до последнего».

В издании отметили, что артист Филипп Киркоров не появился на концерте в Кремле из-за напряженного графика. Однако его номер с Люсей Чеботиной был записан заранее и добавлен в телеверсию концерта.

«Он (Киркоров) не мог вечером выйти на сцену, потому как был занят в другом проекте. Поэтому решили найти выход и записать его номер утром. Филипп приехал в Кремль: снялся и уехал по делам», — объяснили источники mk.ru.

8 марта Орбакайте рассказала, что у нее отключилась фонограмма на концерте в Москве. Артистка спела вживую песню «Просто любить тебя» вместе с залом. Известно, что мероприятие началось с задержкой на 40 минут, а само выступление певицы длилось около часа.

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