Юлия Савичева обрадовалась потере паспорта перед «Золотым граммофоном»

Певица Юлия Савичева рассказала в своем YouTube-блоге, что потеряла свой паспорт.

Инцидент произошел перед поездкой Санкт-Петербург. Савичева выступила там на премии «Золотой граммофон». Артистке пришлось восстанавливать паспорт, чтобы поездка прошла без трудностей. Ей выдали временное удостоверение на периодически, пока документ не будет готов.

Савичева призналась, что не расстроилась из-за потери документа.

«Честно вам сказать? Я рада, потому что вы не видели мой реальный паспорт, как он выглядел на данный момент. Можно сказать, он был разорван окончательно. И там не только собаки подрали! Представьте, сколько он гастролей пережил, сколько штампиков на нем там и, конечно же, он попадал под воду», — поделилась певица.

По словам Савичевой, она счастлива, что у нее будет новый документ «с красивой фотографией».

Юлия Савичева стала известна после участия во втором сезоне проекта «Фабрика звезд». Певица попала в пятерку финалисток. В 2004 году Савичева представляла Россию на музыкальном международном конкурсе «Евровидение», где заняла 11-е место.

Ранее Юлия Савичева заявила, что сама виновата в романе с абьюзером.