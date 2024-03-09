Уехавшая из России певица Монеточка* сравнила Екатеринбург с Вильнюсом

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова) призналась в интервью YouTube-каналу «Нежный редактор», что ассоциирует свой родной город Екатеринбург с майонезом.

Монеточка назвала Екатеринбург столицей майонеза. Она считает, что в ее городе этот продукт самый вкусный. Даже после эмиграции она хранит у себя в холодильнике майонез из родного города.

Гырдымова рассказала, что «в плохом смысле» не скучает по Екатеринбургу после эмиграции, но в «хорошем смысле» — да. Артистка считает, что Вильнюс, где она сейчас проживает, в некоторых местах напоминает ее родной город.

«Там (в Екатеринбурге) столько крутых людей: мои учителя, мои одноклассники и соседи. Я реально считаю, что это уникальный город с уникальными людьми», — поделилась певица.

Монеточка призналась, что скучает по «ощущению, что все живут в одном месте» после переезда из России.

Гырдымова вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым, переехали в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала мамой во второй раз. У нее появился на свет сын.

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